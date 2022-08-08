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İkinci el araç satışı yapan şirketlere soruşturma!

İkinci el araç satışı yapan şirketlere soruşturma!

Rekabet Kurumu, ikinci el otomobil alım ve satışı yapan Arabam Com, Vava Cars., Araba Sepeti ve Letgo hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu ikinci el otomobil satışı yapan  Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal etmeleri sebebiyle soruşturma açtı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklama şöyle:

Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.’nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi.

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Etiketler ikinci el ikinci el otomobil soruşturma rekabet kurulu
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