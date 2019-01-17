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  4. 17 Ocak 2019 14:43

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

Araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümü olmaması artık ''hafif'' kusur olarak sayılacak.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar
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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümü olmaması artık "ağır kusur" olmaktan çıkarken, kusurun "hafif" kusur olarak sayılacağı bildirildi. Yapılan düzenleme ise 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile hayata geçti.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan düzenlemeyle, eskiden "ağır kusur" olarak sürücünün karşısına çıkan egzoz emisyon ölçümleri, kusurlar tablosu güncellenerek artık hafif kusur kapsamına alındı. TÜVTÜRK’ten alınan bilgiye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen vatandaşlarında bu hizmeti istasyonlardan 65 TL karşılığında alabileceği öğrenildi.

Ayrıca, önceki muayenelerde egzoz emisyon ölçümü olmadığından muayene tekrarına kalan sürücülerinde, yeni uygulamadan faydalanabileceği belirtildi.

İHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı , araç muayenesi
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