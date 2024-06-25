Togg devlet listesine girdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2023 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Bu yıl, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG), listeye ilk kez giriş yaptı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan İSO 500 listesine göre Togg'un üretimden elde ettiği satışlar 2023'te 24,3 milyar TL olarak kaydedildi. Şirket bu satış geliriyle 2023'te Türkiye'nin en büyük 42. şirketi oldu.



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU TÜPRAŞ OLDU

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma ünvanını korudu.



EN YÜKSEK GELİR FORD OTOSAN'DAN

Sektörel olarak bakıldığında otomotivde en yüksek gelir 238 milyar TL ile Ford Otosan'da kaydedildi. Ford Otosan'ı 127,5 milyar TL ile Toyota; 107,2 milyar TL ile Oyak Renault; 94,3 milyar TL ile Mercedes-Benz ve 78 milyar ile Tofaş izledi.

TOGG İLK KEZ LİSTEDE

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Togg'un listedeki ilk yılında Ford Otosan'ın onda biri, Tofaş'ın ise üçte biri kadar gelir yazması dikkat çekti.

Togg, Ekim 2022'de üretime başlarken, ilk satışlar 2023 yılının Mart ayında yapılmıştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2023 yılında 19 bin 583 adet Togg satışı gerçekleşti.

Aynı dönemde Ford Otosan'ın yerli üretimden satışları 70 bin 515 olarak kaydedildi. Toyota'nın yerli satışları 33 bin 51 olurken, Tofaş'ın da Fiat markasıyla satışları 176 bin 529 olarak kaydedildi.