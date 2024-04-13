Xiaomi SU7 ilk kazasını yaptı

Kısa bir süre önce satışa çıkan ve büyük bir talep olan Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 ilk trafik kazası yaptı. Bir Mercedes-Benz sedan ile çarpışan Xiaomi SU7'deki hasar dikkat çekti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Porsche'den alınan stil ipuçlarına sahip ve Tesla'nın Model 3'ünün altında fiyatlandırılan sportif elektrikli otomobilini piyasaya sürdü.

Elektrikli otomobili SU7'yi tüm dünyaya tanıtan Xiaomi elektrikli otomobilinin satışları daha ilk günden satış rekoru kırmıştı.

Çin'den gelen bir haber ile Xiaomi SU7'nin ilk trafik kazasına karıştığı öğrenildi.

Çinli sosyal medya fenomeni Big Lizi Qiqili tarafından kaydedildiği belirtilen kaza, iki aracın da ciddi hasar aldığını gösteriyor.

Paylaşılan fotoğraflara göre, Mercedes-Benz aracın sağ farları tamamen parçalanmış, ön kaput şişmiş ve hava giriş ızgarasında hasar meydana gelmiş.

Xiaomi SU7'nin ise iki kapısında ciddi hasarlar olduğu aktarılıyor. Ayrıca, aracın hava yastıklarının da açıldığı belirtiliyor.

Xiaomi SU7 800 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli bir sedan. SU7 sadece 15 dakika şarjla 510 kilometre gidebiliyor. Araç 0'dan 100'e 2.78 saniyede ulaşabiliyor. Eksi 10 derece sıcaklıkta bile üstün performans vaat eden eden aracın kış menzili 520 kilometre olarak açıklanmıştı.