3 yaşındaki Aras Strep A kurbanı

Dünyada paniğe neden olan Strep A bakterisi Türkiye'de can aldı. 3 yaşındaki Aras, Strep A bakterisi yüzünden hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Aras S. doğum gününde, iki hafta önce Strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Baba Oğuz Buğrahan S., ''Soğuk algınlığı, grip tarzında hastalıkları oldu. Aras'ı sürekli takip eden doktoruna götürdük.Yaklaşık 10 gündür de evde dinleniyordu. Hastalığı geçiyordu. Bu periyot bir-iki aydır devam etti. Sadece daha öncekinden farklı olarak vücudunda kaşınmalar olduğunu söylüyordu'' açıklamasında bulundu.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre annesi, oğlunun ölümünü bir sözlük platformunda, anne-babalara uyarı olması için paylaştı, o paylaşımsa gündem oldu.

''BURNUNDA MORARMA BAŞLADI''

Aras fenalaştı, bir gün içinde hayatını kaybetti.

Baba S., ''Bu tarafının morarmaya başladığını gördük. Burnunda pütür pütür olan şeyler morarmaya başlamış. Hemen aklımıza menenjit geldi. Arası o şüpheyle Etlik Şehir Hastanesi'nde götürdük. Hastaneye gitmem 15 dakika sürdü. Kırk dakikalık bir zaman içinde bu morartı Aras'ın bütün vücuda yayıldı. Ondan sonra doktorlar genel bir bilgilendirmeyi yaptı, Arası yoğun bakıma alacaklarına dair. Antibiyotik tedavisine başladık hemen damardan dediler'' dedi.

Aras'ın kısa sürede böbrekleri çalışmaz hale geldi, kalbi durarak hayatını kaybetti.

Doktorlar ölüm nedeninin Strep A'ya bağlı olduğunu söyledi.

''BİR ÇOCUK BİLE KURTULSA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ''

Baba S., ''Hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocuğu bile 3-4 saat içinde götürebildiyse eğer kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Çünkü evladını kaybetmek çok zor bir durum. Doktorlardan da allah razı olsun. Gerekli müdahaleleri yaptılar. Biz ilk defa biz kendi çocuğumuzla beraber duyduk. Bir çocuk bile kurtulsa bizim için çok önemli. Herkes çocuklarını birebir takip etsin'' diye konuşarak uyarıda bulundu.

Strep A solunum yolunda, boğazda ve deride enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türü. Hafif bademcik enfeksiyonlarına yol açtığı gibi özellikle deriden bulaşan türü ölümcül olabiliyor. Avrupa'da onlarca çocuk strep A nedeniyle hayatını kaybetti.



'COVİD-19 ÖNLEMLERİ SALGINI ÖNLEDİ'

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, Strep A'nın halk arasında beta enfeksiyonu olarak bilinen bakteri türü olduğunu söyledi. Taşkınoğlu, Strep A enfeksiyonun yeni bir enfeksiyon olmadığını, yıllardır mücadele edilen bir bakteri türü olduğunu belirterek, "Aslında 2014 yılından beri bu bakteri türünün bir salgın yapmasını bekliyorduk. Özellikle İngiltere’de 2018’de ‘kızıl salgını’ yapmıştı. Ciddi bir salgın bekliyorduk; fakat Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler streptokok enfeksiyonun da oluşmasını engelledi. Onun bir salgın haline gelmesini engelledi. Ne yazık ki, pandemi önlemleri ortadan kalkınca bakteri kendine bir alan buldu ve şu an ciddi bir salgın yaşıyoruz, Strep A enfeksiyonunu görüyoruz. Diğer üst solunum enfeksiyonlarından farklı bir bakteri. Virüs değil, bir bakteri ile mücadele ediyoruz. O yüzden elimizde antibiyotik gibi bir silahımız var. Tanısı konursa, antibiyotik ile rahatlıkla tedavi edebildiğimiz bir bakteri ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

'ÖLÜMLER GÖRÜLEBİLİR'

Taşkınoğlu, STREP A'nın kendine fırsat bulduğunda enfeksiyona neden olacağına dikkat çekerek, "Bakteri kendine daha da fırsat bulursa bu enfeksiyonu ilerletip, daha ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Alt solunum yolunu, cildi enfekte edebiliyor hatta daha da ilerleyip ‘et yiyen bakteri’ diye tabir edilen görüntüye sebep oluyor. Hatta kanda yerleşik tabloya sebep olursa ‘toksik şok sendromuna’ neden oluyor. Bu komplikasyonların sonucu da ölümle seyredebilen ciddi enfeksiyonlar olarak kabul ediliyor. Aslında bu enfeksiyonlar 100 binde 1 ancak görülür, çok sık görülen enfeksiyon değil; ancak vaka sayısı arttıkça tabii ki komplikasyon riski de artıyor. O yüzden de daha sık ölümler görülebilir. İngiltere’de 2014 yılından beri ciddi bir salgın bekleniyordu. 2020’de bu salgın biraz ötelendi; şimdi onu yaşıyorlar. Sadece İngiltere’de değil başka ülkelerden de mesela Kanada’dan ölüm haberleri alıyoruz" dedi.

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