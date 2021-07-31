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Bakan Bilgin duyurdu: 36 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Bilgin duyurdu: 36 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 36 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 12'si ithal, 24'ü imal 36 ilacın, kurumun internet sitesinde yayımlandığını ifade etti.

Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 380, ülkede ruhsatlı 8 bin 265 ilaç yer almaktayken yeni düzenlemeyle ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 301'e ulaştığını bildiren Bilgin, son eklenenlerle birlikte SGK tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8 bin 681'e yükseldiğini kaydetti.

Bilgin, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini hatırlatarak, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadesini kullandı.

Eklenen 36 ilacın mevcut durumda yalnızca 18'inin eş değerinin bulunduğu, bu ilaçların geri ödeme listesine eklenmesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylığı sağlandığı belirtildi.

Etiketler ilaç 36 ilaç sgk geri ödeme listesi
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