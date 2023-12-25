Bakan Koca duyurdu: 31 Aralık'a kadar uzatıldı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek. Bakan Koca kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır." dedi.