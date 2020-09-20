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  3. 20 Eylül 2020 15:29

Bakan Koca'dan ''influenza'' virüsü uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından influenza virüsü hakkında uyarılarda bulundu.

Bakan Koca'dan ''influenza'' virüsü uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada influenza virüsü hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Koca açıklamalarında şunları kaydetti: "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar.

Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım."

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