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  3. 12 Mart 2020 21:02

Koronavirüsten ölen hastanın röntgeni yayınlandı

Kuzey Amerika Radyoloji Topluluğu (Radiological Society of North America – RSNA) hazırladığı makalede, Çin’in Wuhan kentinde koronavirüs nedeniyle ölen 44 yaşındaki bir hastanın röntgen görüntülerini paylaştı. Röntgen filminde, hastanın akciğerlerinin nasıl işlevini kaybettiği net olarak görülebiliyor.

Koronavirüsten ölen hastanın röntgeni yayınlandı
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X-ray ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri koronavirüsten ölen adamın, ciğerlerinin koronavirüs sonucunda nasıl tahrip olduğunu gösterdi.

Makalede, akciğerlerin alt köşelerindeki beyaz lekelerin virüs varlığını gösterdiği belirtilirken aynı lekelerin SARS ve MERS hastalıklarında da görüldüğü ifade ediliyor.

Koronavirüse yakalanan ve kurtulan bir kişi hastalığı tanımlarken gribin kendisini ‘tren gibi’ vurduğunu ve haftalarca ‘boğucu ve kör edici bir acı içinde kaldığını’ açıklamıştı.

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ölüm , röntgen filmi , koronavirüs , akciğer röntgeni
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