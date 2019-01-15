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  2. Sağlık
  3. 15 Ocak 2019 09:48

Ölümcül virüs alarmı ! Şimdiye kadar 10 can aldı

Arjantin Sağlık Sekreteri Adolfo Rubinstein, 10 kişinin ölümüne neden olan hantavirüs enfeksiyonuna ilişkin, "Oldukça endişeliyiz, salgını kontrol altında tutmak için Chubut sağlık yetkilileri ile yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Ölümcül virüs alarmı ! Şimdiye kadar 10 can aldı
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Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Rubinstein, hantavirüs salgınını "son derece ciddi" olarak nitelendirdi ve virüs kapanların yüzde 30'nun hayatını kaybettiğini söyledi.

Rubinstein, virüsün insandan insana bulaştığını ve bunun kaygı verici olduğunu aktararak, bu nedenle Epuyen kasabasında karantina ve biyolojik korunma önlemleri alındığını bildirdi.

Arjantin'in Chubut eyaletine bağlı Epuyen kasabasında aralık ayında baş gösteren hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti. Epuyen ve çevresinde 28 kişide hantavirüs enfeksiyonuna rastlanmış, 85 kişi karantina altına alınmış, kararın virüsün evrimini ve semptomlarını belirlemek için gereken 40 gün boyunca uygulanacağı açıklanmıştı. Ayrıca kent sakinlerine alışveriş haricinde dışarı çıkmama uyarısı yapılmıştı.

HANTAVİRÜS ENFEKSİYONU

Genelde Amerika kıtasında görülen ve birçok çeşidi bulunan hantavirüs enfeksiyonu, yabani farelerin idrar veya salyasına temas yoluyla bulaşabiliyor.

Hantavirüs, bulaştığı kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtilere neden oluyor.

Hantavirüs enfeksiyonunun herhangi bir aşısı veya özel bir tedavisi de bulunmuyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 2013-2018 yıllarında hantavirüs enfeksiyonundan yaşamını yitiren kişi sayısı 111 olarak açıklanmıştı.

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