Sadece erkekleri öldüren virüs keşfedildi!

Japon bilim insanları tesadüfen sadece erkekleri öldüren yeni bir virüs keşfetti.

Japon bilim insanları uzun zamandır yaptıkları çalışmaların sonucu aldı. Bu kapsamda keşfedilen yeni virüsün DNA'sı ve hareketleri incelendi. Tırtıllar üzerinde gerçekleştirilen çalışmada virüsün, sadece erkekleri öldürmek üzere evrimleştiği basınla paylaşıldı. İngiliz bir uzman bu virüsle beraber zararlı böcek popülasyonunun azalacağını düşünüyor. Japonya Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma Örgütü'nden araştırmacı ve çalışmanın yazarlarından biri olan Daisuke Kageyama, 'Yakın gelecekte bunun gibi çok daha fazla vakanın keşfedileceğini umuyorum' dedi.

VİRÜS NASIL BULUNDU?

Minami Kyushu Üniversitesi'nde araştırma teknisyeni olan Misato Terao, virüsün tesadüfen bulunduğunu kaydetti. Terao, üniversitenin terasında hava alırken tırtılların bitkileri daha farklı şekilde kemirdiğini gördü, ve bu tırtılları böcek fizyoloğu uzmanı Yoshinori Shintani'nin laboratuvarına bıraktı.

Shintani, tırtıllar üzerinde yaptığı çalışmalarda böceklerin hepsinin ilginç bir şekilde dişi olduğunu fark etti. Çalışma alanındaki erkek tırtıllarla bu dişileri çiftleştiren Shintani, 13 nesil sonra bile bu tırtılların büyük çoğunluğunun dişi olduğunu yalnızca 3 adet erkek tırtılın hayatta kaldığını belirledi. Shintani, bu durumla birlikte ellerinde 'Erkek katili' bir virüsün olduğunu hemen anladı.

Milliyet Gazetesi