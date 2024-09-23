  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Tarihte bir ilk: Evde kullanılabilen burun spreyi grip aşısına onay çıktı

Tarihte bir ilk: Evde kullanılabilen burun spreyi grip aşısına onay çıktı

Tarihte bir ilk: Evde kullanılabilen burun spreyi grip aşısına onay çıktı
Güncelleme:

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, tarihinde bir ilke imza atarak, evde kullanılabilen burun spreyi grip aşısını onayladı.

AstraZeneca tarafından üretilen ve 2003 yılında sağlık profesyonelleri tarafından uygulanması için onaylanan FluMist aşısı, gelecek yıldan itibaren çevrimiçi eczaneler aracılığıyla Amerikan halkının kullanımına sunulacak.

İğnesiz olan bu sprey, çevrimiçi bir tarama testinden sonra kullanıcıya gönderilecek. FDA yetkilisi Peter Marks, “Bugün onaylanan ilk kendinize ya da bir başkasına uygulayabileceğiniz grip aşısı, güvenli ve etkili bir seçenek sunuyor. Bu yeni seçenek, bireyler ve aileler için aşıya erişimi kolaylaştırabilir ve esneklik sağlayabilir” dedi.

18 yaşından büyük herkes, bu aşıyı hem kendisine hem de bir başkasına uygulayabilecek. Aşı, 2 ile 49 yaş arası kişilerde kullanılmak üzere onaylandı.

FluMist aşısı, zayıflatılmış canlı grip virüsüne dayanan bir formüle sahip.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, mevsimsel grip her yıl yaklaşık bir milyar kişiyi enfekte ediyor ve 650 bine kadar ölüme yol açıyor.

2020-2021 sezonundan bu yana aşılama oranları yüzde 3,3 oranında düşse de, yapılan bir anket, evde aşılama seçeneklerinin bu oranı artırabileceğini gösteriyor.

 

Etiketler burun burun spreyi grip ilacı fda
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Zanlı bir kadın İzmir'de 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Zanlı bir kadın Konut kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü Konut kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü Yakıtına, tipine ve rengine göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Yakıtına, tipine ve rengine göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Son erken seçim anketi sonuçları ve sonuçların nedenleri açıklandı Son erken seçim anketi sonuçları ve sonuçların nedenleri açıklandı Transparan Hadise baş döndürdü Transparan Hadise baş döndürdü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde görülmemiş provokasyon: Türk kadının, Rum kadını yaptılar Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde görülmemiş provokasyon: Türk kadının, Rum kadını yaptılar Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi EYT'liler, emekliler ve çalışanlar dikkat: Bu 6 hata emekliliği iptal ediyor EYT'liler, emekliler ve çalışanlar dikkat: Bu 6 hata emekliliği iptal ediyor
Narin'in Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı Narin'in Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı Esad, genel af ilan etti Esad, genel af ilan etti Benzine bir zam daha geliyor Benzine bir zam daha geliyor Son seçim anketi açıklandı: CHP'den AK Parti'ye tarihi fark Son seçim anketi açıklandı: CHP'den AK Parti'ye tarihi fark Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı Kahramanmaraş'ta kahreden görüntü: Bir kadın sopayla engelli adama böyle saldırdı Kahramanmaraş'ta kahreden görüntü: Bir kadın sopayla engelli adama böyle saldırdı Pilot ''uçuş sürem doldu'' dedi, 13 saatlik rötar yolcuları isyan ettirdi Pilot ''uçuş sürem doldu'' dedi, 13 saatlik rötar yolcuları isyan ettirdi Muğla açıklarındaki Osmanlı batığından bakın neler çıktı Muğla açıklarındaki Osmanlı batığından bakın neler çıktı İstanbul'da hain saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, 1'i polis 2 de yaralı var İstanbul'da hain saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, 1'i polis 2 de yaralı var İstanbul'da kaçak kata da kaçak kat çıktılar İstanbul'da kaçak kata da kaçak kat çıktılar