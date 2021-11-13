Türkiye için kırmızı alarm: Hasta sayısı 10 milyonu aştı!

Avrupa'nın en yüksek diyabet oranına sahip ülkesi Türkiye'de, diyabetli yetişkin sayısı 9 milyonu geçti. Diyabet için yapılan sağlık harcaması ise 2021'de 9 milyar 454 milyon doları buldu.

Uluslararası Diyabet Federasyonu, her yıl açıkladığı Dünya Diyabet Atlası’nın ön verilerini paylaştı. 6 Aralık’ta tüm ayrıntılarıyla yayınlanacak Diyabet Atlası 2021’e göre, dünyada 20-79 yaş arası 573 milyon yetişkin diyabetli olarak yaşıyor, yani bu da her 10 yetişkinden birine denk geliyor. Bu sayının 2030’da 643 milyon, 2045’te ise 748 milyon olacağı tahmin ediliyor.

Diyabetlilerin yüzde 81’i yani her 5 diyabetli yetişkinden 4’ü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Raporda, 2021 yılında diyabete bağlı ölümlerin sayısının 6,7 milyon olduğu bildirilirken, bu her 5 saniyede 1 diyabete bağlı ölüm gerçekleştiği anlamına geliyor. Diyabet için yapılan sağlık harcamalarının yılda en az 966 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, rapor diyabet için yapılan sağlık harcamalarında son 15 yılda yüzde 316 oranında artışa işaret ediyor.

20 YILDA 8 MİLYON YENİ HASTA

Raporun ülkeler özetine inildiğinde tablonun Türkiye için hiç de iç açıcı olmadığı görülüyor. Rapora göre, Türkiye’de diyabetli yetişkin sayısı, 2021 yılında 9 milyon 20 bin kişiye ulaşırken, bu sayının 2030’da 10 milyon 817 bin kişiye, 2045’te ise 13 milyon 386 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

2000 yılında bu sayının 1 milyon 834 bin olduğu düşünülürse, yıllar içinde hasta sayısının artışının korkutucu seviyede gerçekleştiği daha iyi anlaşılıyor. Rapora bakıldığında, Türkiye’de 2021 yılı itibariyle tanı konmamış diyabetli sayısının ise 3 milyon 770 bin kişi olduğu tahmin edilirken, tanı konmamış diyabetlilerin oranı yüzde 41,8 seviyesinde. Türkiye’de bozulmuş glikoz toleransı (IGT) olanların sayısı 2011’de 3 milyon 161 bin iken, bu sayı 2021’de 4 milyon 323 bin kişiye ulaştı. 2030’da 4 milyon 755 bin, 2045’te de 5 milyon 335 bin kişide bozulmuş glikoz toleransı olacağı öngörülüyor. Bozulmuş açlık glikozu (IFG) olanların sayısı ise Türkiye’de 2021’de 1 milyon 24 bin kişiyken, bu sayının 2030’da 1 milyon 242 bin, 2045’te 1 milyon 565 bin kişi olması bekleniyor.

MALİYETLER ARTTI

Dünya'dan Merve Yiğitcan'ın haberine göre, diyabete bağlı sağlık harcamaları 2021’de 9,4 milyar doları aştı. Bu maliyetin 2030’da 10,5 milyar dolara, 2045’te de 11,7 milyar dolara çıkması bekleniyor. Hasta başına düşen ortalama sağlık harcaması ise 2021’de 1044 dolar olurken, bu sayının 2030’da 1165 dolar, 2045’te ise 1300 dolar olması bekleniyor.