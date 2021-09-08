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Yeni karar: 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı

Yeni karar: 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Aynı listede yer almamakla birlikte geri ödeme başvuruları bulunulan ve karar ağacı tamamlanan ve/veya değerlendirme süreci devam eden, antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan spreyler, eklem-kas ağrısı tedavisinde kullanılan jel ve merhem gibi topikal ilaçlar, çocukların diş çıkarma döneminde kullanılan ağrı kesici topikal ilaçların geri ödeme kapsamına alınmamaları kararlaştırıldı.

Bu gruplarda yapılacak ilaç geri ödeme başvuruları da değerlendirmeye alınmayacak.

TABAN FİYAT UYGULAMASI DEĞİŞTİ

Eş değer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde uygulanan taban birim fiyat uygulaması yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.

Öte yandan, tebliğdeki değişiklikle ortodontik diş tedavileri ile yüzde 40 ve üzerinde engelli kişiler hariç, özel sağlık hizmeti sunucuları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler Kurumca ödenmeyecek. 

Etiketler geri ödeme liste ilaç
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