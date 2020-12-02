Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen’e ateş püskürdü: Sen kimsin ya?

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, “Futbolda temiz eller operasyonu” yapılması gerektiğini savunup spor medyasından birkaç kişiyle ilgili şoke eden ifadeler kullanan Rıdvan Dilmen’e canlı yayında yanıt verdi.

Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen’i sert sözlerle eleştirdi ve eski futbolcunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını kullanarak güçlü gözükmeye çalıştığını iddia etti.

İşte Ahmet Çakar’ın açıklamaları;”30 yıldır tanıdığım Erman Toroğlu’na zaman zaman fikirlerini eleştirsem de sevimli bulduğum Turgay Demir’e beraber çalıştığım evime gelen nişanına gittiğim Ersin Düzen’e tanıştığım sevdiğim İbrahim Seten’e, Hürriyet spor müdürü Mehmet Aslan’a ve canım kadar sevdiğim kardeşim Kaan Ark’a ve yine çok sevdiğim kardeşim Rasim Ozan Kütahyalı’ya zımmen bana zımmen Sinan Engin’e ve ekmek yediğim kanala Beyaz TV’ye kimine FETÖ’cü diyerek kimine ‘Sizde 245 insanın kanı var’ diyebilecek kadar bu cüreti bulan yok bilmem ne GSM operatörüyle yolunu buldu diye itham eden. Spor Bakanı’nı da okkanın altına çekerek…

“SEN KİMSİN YA?”

Rıdvan meydanı boş buldun alayına gider yaptın. Çok bel altına girdin. Kolay mı bu insana FETÖ’cü demek. Bu defa sen falan diyemesin ya! Bu ülkenin savcısı var. Benim arkadaşlarıma ülkeyi terk et diyemezsin! Sen kimsin ya? Benim arkadaşlarıma dokunan yılanın ben amcasıyım. Daha durun daha yeni başladım bu daha fragman devamı reklamlardan sonra. Ulan bana bu ülkeyi terk et diyecek adam benim arkadaşlarıma daha anasından doğmadı.

“SÜREKLİ CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINI KULLANIYOR”

Bu cinlikleri bırak. Kimsenin ekmeğiyle oynama. Rıdvan Dilmen güçlü gözükmek için sürekli Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor. Bunu neden yapıyorsun? Ayıptır ya. Sen bir de iyi alıştın ha. Savcılar göreve. Onlar FETÖ’cü savcılar göreve.”

“SERDAR TATLI’YI RIDVAN DİLMEN GETİRDİ DİYEN BEN DEĞİLİM”

MHK Başkanı Serdar Tatlı’yı Rıdvan Dilmen’in getirdiği şeklinde kamuoyunda bir algının oluştuğunu belirten Çakar, ”Serdar Tatlı’yı Rıdvan getirdi diyen ben değilim, insanlar bunu söylüyor. Bu algıyı temizlemek benim görevim değildir. Ben böyle bir şey demedim. Bu da hakemleri etkiliyor. Hakemlerden biri sıkıntısını bana dile getirdi. Bana Fener düşmanı diyorsunuz ya aslında en büyük düşmanlığı sen yapıyorsundur.” şeklinde konuştu.

Birkaç ay önce NTV’de yaptığı açıklamada “Futbolda temiz eller operasyonu” yapılması gerektiğinin altını çizen Rıdvan Dilmen, spor medyasında birkaç ismin adını verdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunmuştu.