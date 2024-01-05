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''Arda Güler ilk 11 başlayabilir''

''Arda Güler ilk 11 başlayabilir''
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın sahaya ilk 11'de çıkabileceğini açıkladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkabileceğini söyledi.

Ancelotti, İspanya Kral Kupası son 32 turunda yarın Arandina ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"YARIN İLK 11'DE BAŞLAYABİLİR"

İtalyan teknik adam, milli futbolcuya şans verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, "Arda Güler kendini daha iyi hissediyor, iyi gidiyor. Yarın ilk 11'de başlayabilir." yanıtını verdi.

El Montecillo Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.

Etiketler arda güler ilk 11 real madrid
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