Arda Turan'dan Juventus'a gönderme !

Barcelona bu akşam Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Juventus'u ağırlıyor. İlk maçta hezimete uğrayan Katalan ekibinde turu geçecekleri inancı tam. Turla ilgili milli futbolcumuz Arda Turan'dan da tura olan inançlarıyla ilgili bir paylaşım geldi.

Tarihi PSG galibiyeti

Barcelona ile Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turunda karşı karşıya gelmiş, Katalan ekibi ilk maçı 4-0 kaybetmesine rağmen sahasında PSG'ni 6-1 yenerek tarihi bir zafer elde etmişti.

"Yine yapabiliriz. Haydi beyler!"

Juventus'la bu akşam yine 3-0'lık yenilginin ardından sahasında rövanş maçına çıkacak olan Barcelona bir kez daha tarih yazmak istiyor. PSG maçında da forma giyen Arda Turan, o tarihi geceye atıfta bulunarak bugün karşılaşacakları Juventus'a gödermede bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, PSG'ni yendikleri geceden bir fotoğraf kullanarak, "Bunu daha önce çok kez yaptık. Yine yapabiliriz. Haydi beyler!" ifadelerini kullandı.