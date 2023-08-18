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12 Dev Adam finalde!

12 Dev Adam finalde!
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12 Dev Adam, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç'i 105-84 mağlup etti ve finale yükseldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde İsveç ile karşılaştı.

Milli Takım, rakibini 105-84 mağlup etti ve finale yükseldi.

RAKİP HIRVATİSTAN
12 Dev Adam, finalde Hırvatistan ile karşılaşacak.

Etiketler 12 dev adam final basketbol
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