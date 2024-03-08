Alperen Şengün'ün sıra dışı tarzı olay oldu

Türkiye'nin NBA'deki rekor üstüne rekor kıran temsilcisi Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, giyim tarzıyla gündem oldu.

NBA'da Houston Rockets formasıyla fırtınalar estiren Alperen Şengün, bu kez attığı sayılar, yaptığı asistler ve verdiği sayılar ile değil giyim tarzıyla gündem oldu. NBA'de rekordan rekora koşan genç basketbolcu, giyimiyle dikkat çekti.

Alperen'in üzerine kolsuz örme ve rengarenk bir süveter giydiği, altına ise krem ağırlıklı renkli ve desenli bir pantolon giydiği görüldü. Alperen siyah yoğunluklu bir ayakkabı tercih ederken renkli gözlükleriyle de kombinini tamamlaması dikkat çekti.

Alperen Şengün'den bir rekor daha

NBA'de Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti. Maça milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün istatistikleri damga vurdu.

Müsabakayı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistiklerle tamamlayan Alperen Şengün birçok rekoru da kırmış oldu.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN KARİYER VE NBA REKORU

Sayı ve top çalmada kariyer rekorunu kıran Alperen Şengün, NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu oldu.

NBA'DE EN ÇOK SAYI ATAN TÜRK BASKETBOLCU OLDU

Öte yandan Alperen Şengün attığı 45 sayı ile NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu ünvanını eline geçirdi. Önceki Rekor 43 sayı ile Mehmet Okur'a aitti.

Son olarak Alperen Şengün, Yao Ming'den beri bir Houston Rockets pivotunun en çok sayı attığı maçı geride bıraktı.