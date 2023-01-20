Anadolu Efes, Bayern Münih ekibine kaybetti

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 20. haftasında konut ettiği Almanya'nın Bayern Münih ekibine 89-81 kaybetti.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 20. hafta maçında ağırladığı Almanya'nın Bayern Münih ekibine 89-81 yenildi.

Lacivert-beyazlı takım bu sonuçla ligde 10. kez mağlup olurken, Alman ekibi ise 8. galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Anadolu Efes; Micic, Pleiss ve Zizic ile skor bulurken, Bayern Münih; Babb, Giffey, Rubit ile karşılık verip, ilk periyodu 24-21 önde bitirdi.

İkinci periyoda M'Baye ve Beaubois'nın basketleriyle başlayan Anadolu Efes üstünlüğü ele geçirirken, Alman ekibi, Hunter'in pota altındaki etkili mücadelesiyle skoru dengede tutmaya çalıştı. Anadolu Efes, Bryant'ın son andaki basketleriyle soyunma odasına 40-36 önde gitti.

Maçta ikinci yarının ilk bölümünde hem hücum hem de savunmada etkili bir mücadele ortaya koyan Anadolu Efes, 26. dakikada 16 sayılık fark (57-41) yakaladı. Konuk takım daha sonra hızlı hücumlarla bulduğu basketlerle farkı hızla eritmeye başlarken, Anadolu Efes son çeyreğe de 64-59 önde girdi.

Son periyoda iyi başlayan Bayern Münih, savunmada istediği gibi oynayamayan Anadolu Efes karşısında dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle 37. dakikada 83-77 öne geçti. Oyun disiplininden kopan lacivert-beyazlı takım karşısında pota altını da iyi kullanan Alman ekibi, son iki dakikaya 87-77 önde girdi. Kalan süreyi de iyi kullanan Bayern Münih, salondan 89-81 galip ayıldı.