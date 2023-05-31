Anadolu Efes, yarı finale yükseldi
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi 2'nci maçında Darüşşafaka Lassa'yı 86-84 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi ikinci karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 86-84 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.
Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe Beko-Tofaş eşleşmesinin kazananı olacak.
İŞTE MAÇIN KARNESİ:
SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Doğuş Özdemiroğlu 4, Olaseni 27, Starks 12, Yeboah 18, White 5, Can Korkmaz 7, Ercan Osmani 4, Cullough 7, Eray Büyükcangaz
ANADOLU EFES: Clyburn 4, Larkin 18, Beaubois 15, Zizic 11, Bryant 7, Micic 21, Furkan Haltalı 4, Erten Gazi 3, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna 3
1'İNCİ PERİYOT: 24-20
İLK YARI: 44-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-61
5 FAUL: 25.04 Zizic (Anadolu Efes)
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