Euroleague şampiyonluk oranları açıklandı

THY Euroleague'de yeni sezon başlarken takımların şampiyonluk oranları da belli oldu.

THY Euroleague'de yeni sezon perşembe akşamı başladı, dün oynanan maçlarla sona erdi. Fenerbahçe Beko, kendi sahasında uzatmaya giden maçta Milano'ya 85-82 mağlup etmeyi başardı. Anadolu Efes ise Barcelona deplasmanında mağlup oldu. Öte yandan şampiyonluk oranları da belli oldu.

Euroleague'de dün oynanan 4 maç da büyük çekişmeye sahne oldu. Maçlardan ikisi uzatmaya gitti. Favorilerden Real Madrid, eksiklerine rağmen sezona galibiyetle başlarken yeni transferleriyle dikkat çeken Monaco ise bir başka İspanya deplasmanından mağlup ayrıldı. Uzatmaya giden bir başka maçta geçtiğimiz yılın finalisti Olympiakos, deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u mağlup etti.

Euroleague'de ilk haftada alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe 85-82 Milano

Valencia 70-65 Monaco

Panathinaikos 78-88 Olympiakos

Baskonia 77-79 Real Madrid

Kızılyıldız 94-73 Asvel

Maccabi Tel-Aviv 96-81 Partizan

Bayern Münih 80-68 Alba Berlin

Bologna 79-82 Zalgiris Kaunas

Öte yandan takımların şampiyonluk oranları da belli oldu. Oranlara göre şampiyonluğun favorisi Real Madrid. Bu sezon turnuvada yer alan 18 takımın şampiyonluk oranları şu şekilde sıralandı:

Real Madrid 4.50

AS Monaco 5.20

Panathinaikos 6.20

Olympiacos 8.20

Fenerbahçe Beko 8.20

Barcelona 8.40

Olimpia Milano 10.00

Anadolu Efes 13.00

Partizan 14.00

Maccabi Tel Aviv 14.00

Kızılyıldız 19.00

Zalgiris Kaunas 40.00

Valencia Basket 40.00

Bayern Münih 40.00

Baskonia 45.00

Virtus Bologna 60.00

LDLC ASVEL 200.00

ALBA Berlin 400.00

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