Euroleague şampiyonluk oranları belli oldu

THY Euroleague'de yeni sezon başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte takımların şampiyonluk oranları da belli oldu.

THY Euroleague'de yeni sezon başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte takımların şampiyonluk oranları da belli oldu.

İddaa tarafından belirlenen oranlara göre turnuvanın favorisi, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos.

Yunan ekibi, Ataman'ın ilk sezonunda yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu, finalde ise bir önceki yılın şampiyonu Real Madrid'i yenerek şampiyon olmuştu. Panathinaikos'a 3.80 oran verildi.

Son 3 yılın finalisti Real Madrid'in şampiyonluk oranı 4.70 olarak belirlendi.

İlk dörtteki diğer iki sıra, geçen sene final four'u tamamlayan takımların oldu. Olympiakos'a 5.50, Fenerbahçe Beko'ya 7.50 oran verildi. Anadolu Efes'in şampiyonluk oranı ise 18 olarak belirlendi.

Bu sezon turnuvada yer alan 18 takımın şampiyonluk oranları şu şekilde sıralandı:

Panathinaikos 3.80

Real Madrid 4.70

Olympiacos 5.80

Fenerbahçe Beko 7.50

AS Monaco 9.20

Barcelona 10.00

Anadolu Efes 18.00

Olimpia Milano 21.00

Kızılyıldız 24.00

Partizan 24.00

Baskonia 40.00

Virtus Bologna 40.00

Bayern Münih 45.00

Maccabi Tel Aviv 45.00

Paris Basketball 70.00

Zalgiris Kaunas 90.00

LDLC ASVEL 150.00

ALBA Berlin 200.00