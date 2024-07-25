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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 3 transferi duyurdu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 3 transferi duyurdu
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Alperi Onar, Sevgi Uzun ve Ayşe Yılmaz ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezonu FIBA Süper Kupa, EuroLeague, NG Kadınlar Türkiye Kupası ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarıyla tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda kadro yapılanması sürüyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertli takım Alperi Onar, Sevgi Uzun ve Ayşe Yılmaz’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Etiketler Fenerbahçe basketbol kadın
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