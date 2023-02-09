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NBA'de depremzedelere destek mesajı

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NBA ekibi Cleveland Cavaliers, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için milli oyuncu Cedi Osman aracılığıyla destek mesajı yayımladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Cavaliers ve NBA ailesi, Türkiye ile komşu bölgelerdeki yıkıcı depremlerden etkilenenlere acil yardım sağlayan yerel ve ulusal organizasyonları desteklemek için çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman ise yayımlanan videoda, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgünüm. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle. Takım ve bireysel olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir daha böyle felaketler yaşanmaması dileğiyle." diye konuştu.

Etiketler nba Cedi Osman Cleveland Cavaliers
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