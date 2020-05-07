Bundesliga S Sport2’de kaldığı yerden devam ediyor

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle ertelen futbol ligleri arasında Alman ligi Bundesliga da bulunuyordu. Bundesliga, salgın ardından 30 Nisan’a kadar ertelenmişti. Almanya Kulüpler Birliği’nin bugün yaptığı açıklama ise sporseverleri sevindirdi. Açıklamaya göre 16 Mayıs itibarıyla Bundesliga ve Bundesliga 2 geri dönüyor. İki ligin de Türkiye’deki yayın haklarının sahibi olan S Sport2, ligin ertelenme kararından önce olduğu gibi, karşılaşmaları canlı olarak futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek. Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden de izlenebilecek.

Avrupa ligleri arasında ilk başlayacak lig olan Bundesliga futbolseverlerin hasretine son veriyor. Oynanacak maçlar esnasında ciddi önlemler alınırken, “hayalet maçlar” seyircisiz olarak oynanacak.

S Sport2, Kablo TV 241. Kanal, TV+ 78. Kanal ve Vodafone TV 12. Kanal’da sporseverlerle buluşuyor.

S Sport Plus Hakkında

Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, NBA, F1, Bundesliga, UFC, Portekiz, Hollanda Ligi’nin de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar.

Ayrıca “Tekrar İzle” özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar. “Önemli Anlar” özelliği ile kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip, kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar.

Farklı spor branşlarında her ay 300 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus’ta, ”4’ü 1 Yerde” özelliğiyle 4 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böylelikle hafta sonları aynı saatte yayınlanan maçları bir arada izleyebilmek kullanıcılara önemli bir konfor sağlıyor. S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV cihazları üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. S Sport Plus’ın görüntü kalitesi üyelerin internet hızına göre anlık olarak optimize olarak kesintisiz izleme zevki sağlıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada, S Sport Plus, üyelerinin artan içerik taleplerine, platforma dahil ettiği aksiyondan, maceraya, komediden bilim kurguya, gişe rekortmeni, bol ödüllü filmlerle yanıt veriyor. S Sport Plus böylelikle kullanıcılara spor keyfinin yanında film keyfini de sunmuş oluyor.

Google Chromecast’in yanı sıra, Apple TV üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S Sport Plus önümüzdeki aylarda farklı Smart TV çözümleriyle de daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş ekranda izleme fırsatı sunacak.

Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini üyelerine sunan S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.