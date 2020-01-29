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  4. 29 Ocak 2020 22:01

2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Halkbank: 0 - Wegiel: 3

2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk ekiplerinden Halkbank, C Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına 18-25, 18-25 ve 15-25‘lik setlerle 3-0 mağlup oldu.Halkbank, C Grubu'ndaki beşinci maçında 12 Şubat Çarşamba günü...

2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Halkbank: 0 - Wegiel: 3
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2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’ndeki Türk ekiplerinden Halkbank, C Grubu’ndaki dördüncü maçında sahasında Polonya’nın Jastrzebski Wegiel takımına 18-25, 18-25 ve 15-25‘lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
Halkbank, C Grubu’ndaki beşinci maçında 12 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Belçika’nın VC Greenyard Maaseik takımına konuk olacak.

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Stefano Cesare (İtalya)
Halkbank: Hakkı, Rıfat, Bahov, Faik Samed, Seganov, Efe, Volkan (L), Hasan (L) (Abdullah, Orçun, Gökhan)
Wegiel: Fornal, Vigrass, Konarski, Fromm, Gladyr, Kampa, Popiwczak (L) (Szalacha, Iglesias, Bucki, Depowski)
Setler: 18-25, 18-25, 15-25
Süre: 72 dakika (23,26,23)

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