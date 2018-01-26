Dev satranç organizasyonu sona erdi

81 şehirden 2 bin 870 sporcunun katıldığı şampiyona ‘en büyük satranç organizasyonu’ olarak tarihe geçti.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Antalya’da düzenlenen ve 20 Ocak’ta başlayan “Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası” sona erdi.

81 şehirden 2 bin 870 sporcunun ve ailelerinin katılımıyla 7 bin kişilik dev bir Türkiye buluşmasına dönüşen şampiyona ‘en büyük satranç organizasyonu' olarak tarihe geçti.

Şampiyona, Avrupa ve Dünya'da dereceye giren genç ustaların nefes kesen maçlarına sahne oldu.

7 yaşındaki minik sporcudan 70 yaşındaki Hamza Topaloğlu’na kadar şampiyonada yüzlerce sporcu ter döktü.

DERECELER BUGÜN AÇIKLANACAK

Şampiyonada dereceye girenler bugün düzenlenecek törenle belli olacak.

Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonalarında başarılı olan sporcular, Dünya ve Avrupa; Yaş Grupları, Okullar Şampiyonaları ile uluslararası ve ulusal turnuvalara davet edilecek.Emektarlar Şampiyonası'nda derece elde eden sporcular ise uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacaklar.