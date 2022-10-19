Dünya şampiyonasında bayrak gerginliği

Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bayrak gerginliği yaşandı. Dünya şampiyonu olan sporcumuz Derya Ceren Çağlayan, ödül töreninde kürsüye kendisinden önce çıkarak Kazak bayrağı açan sporculara Türk bayrağını öne doğru açarak yanıt verdi. Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımın teknik direktörü yaşanan olay sonrası özür diledi.

14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, ilginç anlara sahne oldu. Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan 'Dünya Şampiyonu' oldu.

NEZAKET DIŞI HAREKETE YANIT GECİKMEDİ

Madalyasını almak için podyuma çıkan sporcumuzdan önce, 2'nci ve 3'üncü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağı ile sahneye çıkması ve bayraklarını nezaket dışı bir şekilde açmalarına, milli sporcumuz Çağlayan'dan yanıt gecikmedi.

ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

Türk bayrağını kapatmaya çalışan Kazak sporcuların davranışlarını engelleyen sporcumuz Derya Ceren Çağlayan'ın o hamlesi ödül törenine damga vurdu.

KAZAKİSTAN TAKIMI ÖZÜR DİLEDİ

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz."