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Golbol Kadın Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Golbol Kadın Milli Takımı'ndan tarihi başarı
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Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları finalinde İsrail'i 8-3 mağlup ederek art arda üçüncü kez paralimpik şampiyonu oldu.

Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te zirveyi kaptırmayan Milliler, Türk spor tarihine geçti. Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.

Başantrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın yer aldı. Böylece Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 19'a yükseldi.

Etiketler Golbol Kadın Milli Takımı Golbol Kadın Milli Takımı başarı Paris Paris 2024 Paralimpik Oyunları
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