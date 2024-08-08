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Hakan Reçber olimpiyata veda etti

Hakan Reçber olimpiyata veda etti
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında mücadele eden Hakan Reçber, repesaj maçında mağlup oldu ve madalya şansını yitirdi.

 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda repesaj müsabakaları gerçekleştirildi.

Grand Palais'ta yapılan karşılaşmalarda milli tekvandocu Hakan Reçber, Brezilyalı Edival Pontes'le karşı karşıya geldi.

İlk raunt Brezilyalı sporcunun 8-7'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci raunt 3-3'lük eşitlikle sona ererken, son sayıyı alan Hakan Reçber, raundlarda durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü raundu 7-1 kazanan Edival Pontes, skoru da 2-1 yaparak galip gelen taraf oldu.

Bu sonuçla Hakan Reçber'in Paris 2024 macerası tamamlandı.

AA

Etiketler hakan reçber tekvando Olimpiyat Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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