Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig’in 20. haftasında yarın İstanbul’da Galatasaray’a konuk olacak olan Kayserispor’da Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Sarı-Kırmızılılar son bölümde ise taktik çalışarak Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Bu maç için İstanbul’a giderek kampa girecek olan Kayserispor, kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.

