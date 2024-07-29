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  4. Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan Paris 2024'te ilk madalya

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan Paris 2024'te ilk madalya

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan Paris 2024'te ilk madalya
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Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i mağlup etti ve bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Milli sporcularımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına ilk madalyaların sahibi oldu.

YARI FİNALDE FRANSA'YA TAKILDIK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı final müsabakasında Fransa'ya kaybetti.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, Jean-Charles Valladont, Thomas Chirault ve Baptiste Addis'in temsil ettiği Fransa'yla karşılaştı.

İlk seti milliler kazanırken, ikinci sette Fransa durumu 2-2'ye getirdi. Üçüncü sette 6 okta 58 puan alan milli takım, skoru 4-2'ye getirdi.

Dördüncü seti Fransa kazanırken durum da 4-4'e geldi. Beşinci setin beraberlikle sonuçlanmasına karşın merkeze yakın ok farkıyla milliler, 5-4 mağlup oldu.

ÇEYREK FİNALDE HİNDİSTAN'I GEÇTİK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finale yükseldi.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'nın temsil ettiği Hindistan'la karşılaştı.

Milliler ilk seti 57-53, ikinci seti 55-52 kazanırken üçüncü seti 55-54 kaybetti. Dördüncü sette rakibini 57-54 mağlup ederek skoru 6-2 yapan milli takım, yarı finale çıktı.

Etiketler Paris madalya pariste madalya
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