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  4. 01 Nisan 2020 15:33

Manchester City Avrupa kupalarından iki sezon men edildi

Manchester City, mali fair play kurallarını ağır ihlal gerekçesiyle, Uefa tarafından Avrupa'daki kulüpler şampiyonalarına önümüzdeki iki sezon men edildi ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Kulüp, kararı Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) temyiz edeceğini...

Manchester City Avrupa kupalarından iki sezon men edildi
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Manchester City, mali fair play kurallarını "ağır ihlal" gerekçesiyle, Uefa tarafından Avrupa'daki kulüpler şampiyonalarına önümüzdeki iki sezon men edildi ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Karar, Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) temyiz edilebiliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada "önyargılı karardan hayalkırıklığı duyulduğu, ancak şaşırtmadığı" belirtildi ve temziye götürüleceği belirtildi.

Açıklamada , "Kulüp daima, pozisyonunu destekleyen çürütülemez kanıtları tarafsız bir şekilde değerlendirecek bağımsız bir kuruluş ve süreç ihtiyacını vurguladı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Aralık 2018'de UEFA baş denetçisinin soruşturma başlamadan önce bile sonucu ve Mancheser City'ye verilen cezayı kamuoyuna açıkladığı" savunulurken, "Basitçe söylemek gerekirse, dava UEFA tarafından başlatıldı, kovuşturuldu ve yargılandı" denildi ve ilk fırsatta konunun CAS'a götürüleceği vurgulandı.

City hakkındaki iddialar ne?

UEFA soruşturması, Alman Der Spiegel gazetesinin, ele geçirdiği belgeleri Kasım 2018'de yayımlamasıyla başladı. Belgelerde, UEFA'yı yanıltmak için City'nin sponsorluk anlaşmalarını şişirdiği iddia ediliyordu.

Haberde, iddiaları reddeden City'nin kulüp bütçelerinin denk olmasını gerektiren mali fair play kurallarına uymuş gibi göstermek için bilerek UEFA'yı yanılttı söyleniyordu.

Kulube 2014'te de kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 49 milyon sterlin para cezası verilmişti.

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