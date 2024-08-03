Milli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek finale yükseldi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır Japon rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.
Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır, son 16 turunda Japonya'dan Satsuki Noda'yı 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.
17 yaşındaki milli okçu, 4-0 geriye düştüğü kadınlar bireysel son 16 turu müsabakasında dünya 3 numarası Japon rakibi Satsuki Noda'yı 6-4 mağlup etti.
Sporcunun çeyrek final mücadelesi saat 14.00'te başlayacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol