Ersun Yanal’ın acı günü

A Milli Futbol Takımı ve Süper Lig başta olmak üzere birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal’ın annesi hayatını kaybetti.

Teknik direktörlük kariyerine Denizlispor’da başlayıp daha sonrasında A Milli Takım, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi kulüplerin teknik adamlığını yapan Ersun Yanal’ın annesi Bahriye Yanal yaşama gözlerini yumdu. 12 Mart’ta aniden rahatsızlanan ve o günden bu yana özel bir hastanenin kardiyoloji yoğum bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Bahriye Yanal, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.



84 yaşında hayatını kaybeden Bahriye Yanal’ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Asri Mezarlık Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.