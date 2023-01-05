  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 3 takım PFDK'ya sevk edildi

3 takım PFDK'ya sevk edildi

3 takım PFDK'ya sevk edildi
Güncelleme:

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Ankaragücü ve Kayserispor Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Süper Lig'de çarşamba günü oynanan Galatasaray-Ankaragücü ve Kayserispor-Fatih Karagümrük karşılaşmalarının ardından TFF 3 kulübü PFDK'ya sevk ettiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Ankaragücü ve Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk edildiler
Galatasaray ile MKE Ankaragücü'nün "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle, Kayserispor'un ise "çirkin ve kötü tezahürat" ve "usulsüz seyirci alınması" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Etiketler tff galatasaray disiplin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zincir marketler peş peşe açıkladı: Yüzde 50'ye varan indirim!
Destici, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
61 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı
İşte soru-cevap düşük faiz, uzun vadeli orta gelirliye yeni evim kampanyası
Kara kış geliyor! 50 gün sürecek ''Amansız elli'' soğukları kapıda
Olay iddia! Atanmış bakanlara dokunulmazlık zırhı mı ?
Altının ardından Dolar'dan da yeni rekor
Müge Anlı canlı yayında mide bulandıran mesajları okudu
İndirim 4 gün sürecek! Tarım Kredi Kooperatif Market yeni listeyi paylaştı
9 dev banka baskılanan dolar kuru tahminini açıkladı