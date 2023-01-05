3 takım PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Ankaragücü ve Kayserispor Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Süper Lig'de çarşamba günü oynanan Galatasaray-Ankaragücü ve Kayserispor-Fatih Karagümrük karşılaşmalarının ardından TFF 3 kulübü PFDK'ya sevk ettiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Ankaragücü ve Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk edildiler

Galatasaray ile MKE Ankaragücü'nün "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle, Kayserispor'un ise "çirkin ve kötü tezahürat" ve "usulsüz seyirci alınması" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.