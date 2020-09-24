Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'da

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Nikola Kalinic transferinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş'ta gözler, Vincent Aboubakar'a çevrilmişti.
Kamerunlu golcüyle maaş konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, son iki yılda ağır sakatlıklar geçiren 28 yaşındaki futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a davet etti.
Aboubakar'ın uçağı, 01:00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
HER ŞEY SAĞLIK KONTROLÜNE BAĞLI
Porto ile sözleşmesini feshetme konusunda el sıkışan tecrübeli forvet, eğer sağlık kontrolünde bir sıkıntı yaşanmazsa yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.
SÖZLEŞME 2+1 YILLIK OLACAK
Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek olan Aboubakar'ın, senelik 1.5 milyon eurodan 2+1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.
19 GOL 4 ASİST
2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Aboubakar, tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.
Golcü futbolcu, sakatlıklar sebebiyle son 2 yılda sadece 21 maçta oynayabildi.
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