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  4. 24 Eylül 2020 01:25

Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getirtti. Ağır sakatlıklar geçiren Kamerunlu forvet, detaylı olarak sağlık kontrolünden geçirilecek.

Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'da
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Nikola Kalinic transferinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş'ta gözler, Vincent Aboubakar'a çevrilmişti.

Kamerunlu golcüyle maaş konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, son iki yılda ağır sakatlıklar geçiren 28 yaşındaki futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a davet etti.

Aboubakar'ın uçağı, 01:00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

HER ŞEY SAĞLIK KONTROLÜNE BAĞLI

Porto ile sözleşmesini feshetme konusunda el sıkışan tecrübeli forvet, eğer sağlık kontrolünde bir sıkıntı yaşanmazsa yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

SÖZLEŞME 2+1 YILLIK OLACAK

Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek olan Aboubakar'ın, senelik 1.5 milyon eurodan 2+1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.

19 GOL 4 ASİST

2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Aboubakar, tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

Golcü futbolcu, sakatlıklar sebebiyle son 2 yılda sadece 21 maçta oynayabildi.
 

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