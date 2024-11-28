Acun Ilıcalı'dan flaş karar: Teknik direktörü kovdu
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de başarısız sonuçların faturasını Teknik direktör Tim Walter'e kesti ve Walter ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’de teknik direktör Tim Walter ile yollar ayrıldı.
Championship'te çıktığı son 9 maçın 6'sını kaybeden ve 3'ünde berabere kalan Hull City, ligden düşme potasına yaklaştı. 15 puanı bulunan Hull City’de teknik direktör Tim Walter ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kulübün açıklamasında, A takım antrenörü Andy Dawson'ın geçici olarak takımın başına geçeceği belirtildi.
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