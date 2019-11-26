Adem Büyük ve Ömer Bayram Club Brugge beraberliğini değerlendirdi

Galatasaray, evinde Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi ümitlerini zora sokan sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, karşılaşma sonrası beIN Sports'a konuştu.

İşte Adem Büyük'ün açıklamaları;

"Duygularım karmakarışık aslında. Hem sevinçliyim hem de daha çok üzgünüm. Hak ettiğimiz maçı böyle bitirmek bize yakışmadı, çok üzüldük. Bugün gerçek Galatasaray'ın neler yapabileceğini gösterdik. Son vuruşlarda biraz daha iyi olabilseydik farklı kazanabileceğimiz bir maçı puan kaybederek bitirdik. Futbol bu, ufak bir konsantrasyon hatası golü getirdik. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonumuz yüksekti ama şanssızlık. Sanırım Marcao'ya çarpıp gidiyor, o topun oraya gitmesi şanssızlık. Nasip değilmiş."

ÖMER BAYRAM: DAHA FAZLASINI HAK ETTİK

Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

Maçı bitirmeyi başaramadıklarını kaydeden Ömer Bayram, "İstediğimiz gibi başladık aslında maça. Hırslı, gözümüzün içindeki ateşi sahaya yansıtmak istedik ve bunu başardık ancak sonuca bakarsan elimize bir şey geçmedi. Çok üzgünüz, daha fazlasını hak ettik. Olmadı, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde üstümüzde bir şanssızlık var. Daha fazlasını verebilirdik, son dakikada böyle bir gol yiyemezsin. Ne olursa olsun, bu maçı bitirmeliydik. Yerde zaman geçirmek olur, topu tutmak olur... Golü yememeliydik. Yapacak bir şey yok" dedi.

Son bölümde geriye çekildiklerini söyleyen Ömer, "Belki sonlara doğru gol yememek için geriye çekildik, bunu yapmamalıydık ama hak etmedik. Çok üzgünüz, 3 gün sonra yine maçımız var, ne yapabiliriz, devam etmeliyiz" dedi.

