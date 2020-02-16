Adem Büyük'den derbi göndermesi!

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldığı maçın ardından Adem Büyük açıklamalarda bulundu.

yarıda goller kaçırdığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Maça iyi başlayamadık, nedenini bilmiyorum, sonrasında toparladık. Rakibimiz iyi konsantre olmuş, iyi çalışmış, gelmiş. İlk 15-20 dakikada sıkıntı yaşadık ama daha sonra kontrolü ele aldık. Kazandığımız için mutluyuz ama belki onlar için daha farklı bir mağlubiyet olabilirdi. 2. yarıda özellikle benim kaçırdığım pozisyonlar var, biraz daha dikkatli olsaydık, skor farklı olabilirdi ama bugün önemli olan kazanmaktı. Bu tip maçlar zorlu geçer, rakibin durumu ortadaydı. Kimse bizi ilgilendirmiyor, biz kendi durumumuza bakmak durumundayım. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. "FENERBAHÇE İLE SERİYE DEVAM"

Fenerbahçe derbisi ile ilgili görüşleri sorulan Adem, "Umarım güzel bir maç izletiriz derbide. Onların 4 puan önünde gideceğiz, bu bizim için avantaj. Güzel bir gidişat var, orada sürdürmek istiyoruz. Bunun için sıkı bir hafta geçireceğiz ve oradan da istediğimizi alarak seriye devam edeceğiz." dedi.

