Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
YENİ HOCA FARIOLI OLACAK İDDİASI
Bülent Korkmaz'ın ayrılığı sonrası İtalyan teknik direktör teknik direktör Francesco Farioli'nin takımın başına geçeceği konuşuluyor.
ALANYASPOR'DA GÖREV ALMIŞTI
Francesco Farioli, Sassuolo sonrası Ağustos 2020'de Alanyaspor'da antrenörlük görevine başlamıştı. 19 Mart 2021'e kadar bu görevini sürdüren İtalyan teknik adam, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük görevine getirilmişti.
Farioli, Karagümrük'teki görevinde 27 resmi maça çıkıp 1.52 puan ortalaması yakaladı.
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