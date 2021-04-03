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  4. Alex de Souza imzayı attı!

Alex de Souza imzayı attı!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Sao Paulo'yla antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'nın teknik direktörlük kariyeri resmen başladı. Brezilyalı teknik adam, Sao Paulo'da antrenörlük görevine başladığını resmen açıkladı.

Alex de Souza yaptığı paylaşımda, "04/02/95, Futbolcu olarak ilk maçım. 02/04/21, Antrenör olarak ilk günüm. Tarihler benzer, hislerim aynı, futbol topuna aşık bir ruh." ifadelerini kullandı.

43 yaşındaki çiçeği burnunda antrenör, Sao Paulo'da U20 takımının başına geçti.

"60 GÜN TESİSTE YATACAK"

Sao Paulo Futbol Direktörü Carlos Belmonte, U20 takımının teknik direktörü olan Alex de Souza hakkında konuştu.

Carlos Belmonte, "Alex, uygun bir maaşla Sao Paulo U20 teknik direktörü oldu. Bu iş için çok yetenekli. Bu işi gururla yapacağını ve altyapı tesislerindeki işleyişi tam anlamıyla analiz etmek adına 60 gün boyunca tesislerde yatıp kalkacağını söyledi." dedi.

8.5 sene boyunca Fenerbahçe formasını terleten Alex de Souza, Süper Lig'de oynadığı 241 maçta 136 gol atıp 111 asist yaptı. Alex, Fenerbahçe'deki 8.5 sezonunda 3 kez Türkiye şampiyonu oldu.

 

 

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