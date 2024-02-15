Ali Koç başkanlığı bırakma nedenini ilk kez açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda başkanlık görevini bırakmasına ilişkin konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Haziran ayında başkanlık görevini bırakacağını açıkladı.

“HAZİRAN AYINDA YENİ BİR BAŞKANIMIZ OLACAK”

Koç, “Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım. İnşallah Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yönetimimiz olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan olacak çok değerli kongre üyelerimiz her zaman vardır” demişti.

"BEN İKİ DÖNEM İÇİN GELDİM"

Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk olan Koç, başkanlık görevini bırakma nedenini açıkladı.

Koç, “Bırakmanın zamanı geldi. Ben iki dönem için geldim. Fenerbahçe’nin şampiyon olmasında bir sürü engel var. Benim başkanlığımla bu engeller arttı. Örnekler verebilirim. Süper Kupa’nın bile sadece Fenerbahçe üzerinden konuşuluyor olması ne kadar absürt olduğunu, Fenerbahçe’nin saha dışında nelerle mücadele etmek zorunda kaldığının en güzel göstergesi” dedi.