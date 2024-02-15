  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ali Koç başkanlığı bırakma nedenini ilk kez açıkladı

Ali Koç başkanlığı bırakma nedenini ilk kez açıkladı

Ali Koç başkanlığı bırakma nedenini ilk kez açıkladı
Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda başkanlık görevini bırakmasına ilişkin konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Haziran ayında başkanlık görevini bırakacağını açıkladı.

“HAZİRAN AYINDA YENİ BİR BAŞKANIMIZ OLACAK”

Koç, “Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım. İnşallah Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yönetimimiz olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan olacak çok değerli kongre üyelerimiz her zaman vardır” demişti.

"BEN İKİ DÖNEM İÇİN GELDİM"

Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk olan Koç, başkanlık görevini bırakma nedenini açıkladı.

Koç, “Bırakmanın zamanı geldi. Ben iki dönem için geldim. Fenerbahçe’nin şampiyon olmasında bir sürü engel var. Benim başkanlığımla bu engeller arttı. Örnekler verebilirim. Süper Kupa’nın bile sadece Fenerbahçe üzerinden konuşuluyor olması ne kadar absürt olduğunu, Fenerbahçe’nin saha dışında nelerle mücadele etmek zorunda kaldığının en güzel göstergesi” dedi.

Etiketler ali koç haziran başkanlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Banka faizlerinde dikkat çeken değişim; işte banka banka yeni faiz oranları Banka faizlerinde dikkat çeken değişim; işte banka banka yeni faiz oranları Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın karelerini seçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın karelerini seçti Bunu da gördük: Belediye Başkanı adayı seçmene el hareketi çekti Bunu da gördük: Belediye Başkanı adayı seçmene el hareketi çekti HalkTV canlı yayınında tepki çeken anlar HalkTV canlı yayınında tepki çeken anlar Ali Koç açıkladı: Süper Kupa maçının tarihi belli oldu Ali Koç açıkladı: Süper Kupa maçının tarihi belli oldu Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kime hizmet ediyorsun sorusuna verdiği yanıt olay oldu Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kime hizmet ediyorsun sorusuna verdiği yanıt olay oldu Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı Maden ocağındaki felaketten birkaç saat önce kahreden uyarı Maden ocağındaki felaketten birkaç saat önce kahreden uyarı Bir belediyede en düşük işçi maaşının 30 bin 29 TL'ye yükseltildi Bir belediyede en düşük işçi maaşının 30 bin 29 TL'ye yükseltildi