Almanya'dan AK Partili Mesut Özil'e ret

AK Parti'nin büyük kongresinde partinin MKYK üyesi olan Mesut Özil'in yıldızının parladığı takım olan Almanya ekibi Werder Bremen, eski oyuncusu Diego'nun veda maçına Mesut Özil'i davet etmedi.

Werder Bremen'in eski oyun kurucusu Diego'nun veda maçına eski takım arkadaşı Almanya Milli Takımı'nın eski 10 numarası Mesut Özil çağrılmadı.

Bild'deki habere göre kulüp sözcüsünün “Son zamanlarda Werder Bremen'in değerlerine uymayan bir şekilde geliştiği için Mesut'u davet listesine dahil etmeme konusunda Diego ile anlaştık” dediği belirtildi.

40 yaşındaki Brezilyalı Diego, 2006-2009 yılları arasında Werder forması giymiş, 2009'da Özil ile birlikte oynamıştı.

Özil, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği Werder Bremen'de 71 maça çıkıp ve 13 gol atmış ve buradan da Real Madrid'e transfer olmuştu.

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