Amedsporlu futbolcuya bayrak müdahalesi: PKK paçavrası sandılar

TFF 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in kutlamalarında Diagne'nin açtığı Senegal bayrağı kısa süreli gerginliğe neden oldu. Diyarbakır ekibinin golcü oyuncusu Diagne, şampiyonluk coşkusuna ortak olmak için sahada Senegal bayrağı açtı. Ancak bayrak, ilk anda polis ekipleri tarafından farklı bir simge olarak değerlendirildi. Bu yanlış anlaşılma üzerine güvenlik güçleri oyuncuya müdahalede bulunarak bayrağın indirilmesini istedi. Olay yerine gelen Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve korumalar da bayrağın kaldırılması yönünde uyarıda bulundu. Yaşanan bu durum kısa süreli bir gerginliğe neden oldu. Bayrağın Senegal'e ait olduğunun anlaşılmasıyla birlikte ortalık sakinleşti. Gerginliğin yatışmasının ardından Diagne, bayrağı yeniden açarak takımının Süper Lig'e yükselme sevincini kutlamaya devam etti.

