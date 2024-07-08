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Anelka Ümraniyespor'dan istifa etti

Anelka Ümraniyespor'dan istifa etti
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Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da CEO'luk yapan Nicolas Anelka görevinden istifa etti.

Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da CEO'luk yapan Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından ayrılığını duyuran Anelka, kulüp yönetimine sitemde bulundu.

Nicolas Anelka, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur... Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... En iyi dileklerimle" mesajını paylaştı.

Etiketler anelka ceo Ümraniyespor
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