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  4. 19 Ocak 2019 19:04

Ankaragücü'nde El Kabir krizi

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, El Kabir'in alacaklarının ödenmesine rağmen Galatasaray maçına çıkmak istemediğini ve cezai işlem uygulanacağını söyledi

Ankaragücü'nde El Kabir krizi
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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray karşılaşmasında alacakları ödenmediği gerekçesiyle sahaya çıkmak istemeyen Moestafa El Kabir'in alacaklarının ödendiğini açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Yiğiner, Demirören Haber Ajansı'na özel yaptığı açıklamada, "El Kabir'in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak" dedi.

Galatasaray , ankaragücü , Mustafa El Kabir
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