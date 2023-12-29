  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ankaragücü'nden Süper Kupa çağrısı

Ankaragücü'nden Süper Kupa çağrısı

Ankaragücü'nden Süper Kupa çağrısı
Güncelleme:

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa Finali öncesi yaşanan kriz sonrası MKE Ankaragücü, derbinin Ankara’da oynanması için çağrıda bulundu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak olan Süper Kupa müsabakası öncesi kriz yaşandı. Kulüpler tarafından iletilen bazı taleplere Suudi yetkililerin olumsuz yanıt vermesinin ardından takımlar maça çıkmama kararı aldı.

Yaşanan olayların ardından MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda karşılaşmanın Ankara’da oynanması için çağırıda bulunarak şu ifadelere yer verdi: “Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin 100. Yılında başkent Ankara’da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir.”

Etiketler MKE Ankaragücü ankaragücü süper kupa çağrı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Patronların asgari ücret teklifi ortaya çıktı Patronların asgari ücret teklifi ortaya çıktı Dolar, Euro ve altın 2023'e rekorla veda ediyor Dolar, Euro ve altın 2023'e rekorla veda ediyor Süper Kupa skandalı sonrası spor camiası tek yürek! Birçok kulüpten Atatürk paylaşımı Süper Kupa skandalı sonrası spor camiası tek yürek! Birçok kulüpten Atatürk paylaşımı Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştılar Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştılar Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira sözleşmesi artık e-Devlet'ten yapılacak Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira sözleşmesi artık e-Devlet'ten yapılacak İstanbul'a su sağlayan baraj yüzde 100 doldu İstanbul'a su sağlayan baraj yüzde 100 doldu 2 ilde ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatlar 2 ilde ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatlar İslam Memiş'ten yatırımcıya 2024 uyarısı İslam Memiş'ten yatırımcıya 2024 uyarısı Kahramanmaraş depremini bilen isimden 6.5'lik deprem uyarısı Kahramanmaraş depremini bilen isimden 6.5'lik deprem uyarısı Annesiyle ilişki yaşayan ev sahibini öldürüp, intihar etti Annesiyle ilişki yaşayan ev sahibini öldürüp, intihar etti