Antrenör, futbolcunun ailesinden dayak yedi.

İnegölspor’da A takım kadrosuna alınmayan oyuncunun yakınları tarafından dövülen İnegölspor U 19 takım sorumlusu Özgür Şahin, 15 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

U19 sporcusunun ailesi tarafından A takıma çıkarılmadığı gerekçesiyle dövülen İnegölspor U19 Sorumlusu Özgür Şahin istifa etti. İstifa eden Şahin´e destek için altyapı sorumluları da istifa ettiklerini düzenledikleri basın toplantısıyla bildirdi.

Kendisini döven kişileri affeden ve şikayette bulunmayan Özgür Şahin´in istifa etmesi ardından Altyapı Koordinatörü İrfan Kapdan, Altyapı Antrenörleri Celalettin Barut, Murat Yakşi, Selahattin Esen, Eyüp Efe, Caner Taban ve İlker Işıldak da görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

GELİP ÖZÜR DİLEDİLER

İnegöl´deki amatör spor kulüplerinde görevli teknik direktörler ve Özgür Şahin, düzenledikleri basın toplantısında bir araya gelerek sporda şiddete tepki gösterdi.

Özgür Şahin ise, “Bir olay yaşandı. Olaya karışanlar da gelip özür diledi. Tatsız bir olay yaşandı. Bana yapılmış saldırıydı. Bütün antrenör arkadaşlarımız arayıp destek verdiler. 15 yıldır İnegölspor’dayım. Bu olay sonucunda kimseye kırgınlığım yok. Tepki vermem gerektiğine inanıyorum. Benden sonra orada çalışacak olan arkadaşlar bu duruma maruz kalmasınlar” dedi.